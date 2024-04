Torna la minaccia Leao. Celik, conto in sospeso

Daniele De Rossi ha davvero pochi dubbi sulla formazione che dovrà affrontare domani sera il Milan a San Siro. Perché gran parte dell'undici sarà composto dagli uomini che si sono presi la gloria sabato scorso contro la Lazio, trascinati ora dall'entusiasmo per la vittoria del derby e dalla vo glia di proseguire il percorso in Europa League. Così i dubbi riguardano prevalentemente le due fasce: a sinistra il ballottaggio tra Spinazzola e Angeliño, a destra quello tra Celik e Karsdorp. Soprattutto il secondo è il grande dilemma di De Rossi, cioè l'esterno che dovrà riuscire ad arginare il temibile asse Theo Hernandez-Leao, la fascia tra le più pericolose dEuropa. Fosse per Mourinho, però, non ci sarebbero dubbi. Perché la grande particolarità delle sfide controi rossoneri è sempre stata l'utilizzo di Celik dal primo minuto. Soprattutto in questa stagione. […] De Rossi dovrà allora decidere se fare ancora affidamento su di lui oppure se puntare su Karsdorp. Il turco è reduce dalla buona prestazione contro la Lazio: evidenti problemi in fase offensiva (i cross non fanno per lui), ma un buon supporto difensivo: Feli-pe Anderson e Kamada hanno faticato e non poco ad affondare dalla sua parte, lui con l'applicazione e il dinamismo ha mascherato i suoi limiti tecnici. Oggi la scelta, e chissà che non possa essere la volta buona: alla quinta sfida, De Rossi spera che Celik abbia preso un po' di più le misure sul portoghese.

(Corsport)