Stadio Roma, Umberti (pres. Municipio IV): “Progetto non prima di settembre, prima alcune verifiche”

TAG24 - Massimiliano Umberti, presidente del Municipio IV, ha parlato del progetto relativo al nuovo Stadio della Roma: per la presentazione del progetto, secondo lui, bisognerà aspettare ancora un po'. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni della testata giornalistica:

"Se lo stadio dovesse sorgere qui, chiaramente il Club Pietralata sarebbe proprio li club dove nasce lo stadio: avrebbe un valore più alto rispetto ad altri club della Roma. Il se è perché io sono abituato a parlare con i fatti, finché non vedo la pietra è un sé. Sono in corso le indagini geologiche, archeologiche, quindi stanno andando avanti tutti i passi propedeutici per poi vedere in piedi un progetto. Credo che ai primi di settembre non verrà presentato, quindi di vorrà ancora un pochino: le indagini archeologiche hanno bisogno di tempo, ci vogliono ancora tre mesi, quindi ci vuole qualche mese. Se va tutto bene il 2027 può essere l’anno giusto, bisogna vedere il progetto definitivo: noi non lo abbiamo visto, quindi nel momento in cui vedremo il progetto definitivo potremo essere un po’ più sicuri".