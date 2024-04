Raccolta fondi Mancini, l'avv. Contucci: "Una parte devoluta alla Locanda dei Girasoli, l'altra a un altro ente. Stiamo raggiungendo quota 10 mila"

Oggi pomeriggio Gianluca Mancini aveva provveduto sui propri canali social a ringraziare i tifosi della Roma che avevano organizzato la raccolta fondi a seguito dalla multa comminata al centrale giallorosso per le celebrazioni post-Derby, dall'avvocato Lorenzo Contucci è arrivato un importante aggiornamento. Novità anche sul pullmino di Arvalia.

"Buonasera a tutti i Romanisti. Grazie per il brillante risultato che, come avrete visto, è stato molto apprezzato dal Mancio che vuole devolvere una parte della somma raccolta alla “Locanda dei Girasoli” (inserimento lavorativo di persone con sindrome di down).

La restante somma verrà devoluta in beneficenza ad un ente ancora da scegliere e in ordine al quale vi terrò informati, ovviamente dopo Milan/Roma. Per quanto riguarda il pullmino di Arvalia, sono stato informato che la stessa AS Roma ha provveduto alla riparazione e che quindi non c’è bisogno di altro. Stiamo raggiungendo quota diecimila alla faccia dei moralisti d'accatto e a chi ci vuole insegnare come si fanno le cose. Avanti Romanisti, se i ragazzi sono uniti non saranno mai sconfitti"