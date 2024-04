Raccolta fondi Mancini: ecco tutte le associazioni a cui è stato devoluto l'incasso (FOTO)

La splendida iniziativa lanciata dai tifosi della Roma per pagare la multa comminata a Gianluca Mancini per l'esultanza nel derby ha dato i suoi frutti. Come annunciato su Instagram dall'avvocato Lorenzo Contucci, i sostenitori hanno raccolto 11.028 euro (10.397,05 euro la somma accreditata effettivamente da GofundMe) e in questi giorni sono stati inviati i bonifici ad alcune associazioni benefiche.

"Buongiorno a tutti i Romanisti e auguri Roma per i 2777 anni!

Effettuati tutti i bonifici di beneficenza.

Ecco il resoconto:

- Somma versata dai Romanisti: 11.028 euro

- Somma accreditata effettivamente da GofundMe: 10.397,05

- Donazione alla Locanda dei Girasoli indicata da Gianluca Mancini: 5.000 euro

Somma residua da donare in beneficenza: 5.397,05 (vedi cronologia accrediti in basso)

- Donazione Locanda delle Nocciole (assistenza a bambini lungodegenti con gravi patologie in cura al Bambin Gesù): 1.800 euro versati il 20.04.2024

- Donazione a “I Tetrabondi” (assistenza persone disabili per l’inclusività): 1.800 euro versati il 20.04.2024

- Donazione a “La lampada dei desideri” (progetti per persone con disabilità, benvoluta da Daniele De Rossi): 1.800 euro versati il 21.04.2024

Adyen N.vBonifico 17/04/2024 + 33,95€

Adyen N.vBonifico 16/04/2024 + 332,24€

Adyen N.vBonifico 15/04/2024 + 14,31€

Adyen N.vBonifico 15/04/2024 + 85,12€

Adyen N.vBonifico 12/04/2024 + 3256,05€

Adyen N.vBonifico 11/04/2024 + 6675,38€

Viva la Roma e i Romanisti".