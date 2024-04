Rabbia Roma ma la Lega ha già deciso: si gioca il 25

IL TEMPO (L. PES) - Gli ultimi diciotto minuti di Udinese-Roma si giocheranno giovedì 25 aprile. L'ufficialità arriverà soltanto domani quando la Lega comunicherà anche date e orari della 34ª giornata, ma da Milano sono irremovibli nonostante la Roma stia cercando in tutti i modi di giocare in contemporaneità con Atalanta-Fiorentina, recupero della gara rinviata lo scorso 17 marzo a causa del malore a Joe Barone, scomparso poche ore dopo. Il regolamento parla chiaro: si deve giocare alla prima data disponibile, che in questo caso sarà proprio il prossimo giovedì per i giallorossi, anche se dovessero uscire dalle coppe. Da Trigoria spingono per la «regolarità» del campionato, puntando sulla lotta Champions che coinvolge anche i nerazzurri e sul precedente di Juve-Napoli del periodo Covid. Ma sembra impossibile ottenere un cambiamento di data per concludere il match del Friuli. Tra l'altro, nei minuti che restano potranno giocare tutti tranne i sostituti (Aouar e Huijsen), ed eventuali squalifiche dopo Roma-Bologna di lunedì saranno applicate alla successiva gara contro il Napoli. A proposito di Udine, ieri N'Dicka ha svolto a Villa Stuart accertamenti di terzo livello che hanno dato esito negativo per problemi cardiaci. L'ivoriano resterà a riposo fino a lunedì quando effettuerà nuovi controlli per la valutazione polmonare. L'obiettivo resta quello di tornare in campo al Maradona.