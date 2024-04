Procura Figc, striscione contro Theo Hernandez: aperto un fascicolo su Dumfries

La Procura Figc ha aperto un fascicolo relativo al comportamento del giocatore dell'Inter, Denzel Dumfries, durante i festeggiamenti per lo scudetto. La federazione aveva acquisito le immagini dello striscione mostrato da Dumfries, dopo che un tifoso glielo aveva passato, nel corso della parata per le strade di Milano: era rappresentato un cane con il volto del milanista Theo Hernandez portato al guinzaglio come un cagnolino. Dumfries potrebbe aver violato l'art.4 del Codice di giustizia sportiva relativo a "lealtà, correttezza e probità".