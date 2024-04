Primavera: Roma col Sassuolo, Lazio a Monza

IL TEMPO (E. INNOCENZI) - Poco meno di un mese al termine del campionato Primavera 1, prima dei play-off scudetto, e la Roma di Guidi si trova al secondo posto a 54 punti con la Lazio di Sanderra a -1. Nell'anticipo odierno, valido per la 30esima giornata, i giallorossi sfideranno il Sassuolo alle 15 al Tre Fontane per puntare l'Inter, capolista solitaria a +3. L'avversario della Roma è reduce da una pesante sconfitta contro l'Inter e avrà voglia di rifarsi.

Servirà, quindi, grande maturità da parte dei lupacchiotti oltre alle già note qualità. Sarà il terzo incontro tra le compagini dopo la vittoria neroverde nell'andata di campionato e la vendetta giallorossa nei quarti della Coppa Italia. Domenica, sarà il turno della Lazio che affronterà il Monza in terra brianzola nel match delle 11. Non ci saranno Sulejmani, per rosso diretto nell'ultima di campionato, e Di Tommaso, per somma di cartellini. Due assenze pesanti, ma che non devono essere un alibi per una Lazio che punta l'accesso diretto alle semifinali scudetto.