Pellegrini: “DDR ha stupito tutti, per lui ci butteremmo nel fuoco”. Gioca Bove al posto di Cristante

Daniele De Rossi fa uno strappo alla regola, e nella conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan all’Olimpico (ore 21, diretta tv su Sky, Dazn, Rai 1, Now), scioglie l’unico dubbio di formazione: al posto di Cristante, squalificato, a centrocampo giocherà Bove. [...] In mezzo al campo, al suo fianco, ci sarà il «fratello maggiore» Lorenzo Pellegrini, ieri in conferenza insieme a De Rossi, a cui ha dedicato le parole più belle: «Ci fidiamo di De Rossi, per lui ci getteremmo in un fosso o nel fuoco. La cosa più importante per un allenatore è sapere che le sue idee arrivano a persone che hanno le caratteristiche per recepirle». Già quando erano compagni, Pellegrini sapeva che DDR sarebbe diventato un grande tecnico. «Ho sempre avuto questa convinzione e sapevo che tutti ce lo avrebbero invidiato, ma non pensavo che fosse già così pronto. Sono rimasto stupito, ma ora un po’ meno, siamo molto contenti tutti quanti, prepariamo bene le partite. La Roma ha iniziato un percorso che sta funzionando dove c’è tanto da lavorare, ma è la strada giusta». [...] Buone notizie per Ndicka: gli esami di ieri a Villa Stuart hanno dato esito negativo per problemi cardiaci. Rimarrà a riposo fino a lunedì quando effettuerà nuovi controlli per la valutazione polmonare.

(Corsera)