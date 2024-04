Mourinho: "Tutti mi dissero di lasciare la Roma dopo la finale di Europa League, ma sentii la spinta del club e decisi di restare"

THE TELEGRAPH - José Mourinho ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano britannico e tra i vari temi trattati è tornato a parlare della sua avventura nella Roma. Lo Special One si è soffermato anche sulla finale di Budapest e sul possibile addio al club giallorossi dopo la sconfitta contro il Siviglia. Ecco le sue dichiarazioni: "I miei amici, la mia famiglia, perfino il mio agente mi dissero di andare via dopo la finale di Europa League dello scorso anno. Ma ho sentito la spinta del club, dal punto di vista emotivo, e sono andato avanti. Ho rifiutato la panchina della nazionale portoghese e anche un'offerta molto conveniente dall'Arabia Saudita per restare alla Roma".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE