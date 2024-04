Marchizza: "Un orgoglio vedere De Rossi allenare la Roma. Baldanzi è migliorato"

RADIO TV SERIE A CON RDS - Nel corso delle trasmissioni dell'emittente radiofonica è intervenuto il difensore del Frosinone, cresciuto nel settore giovanile della Roma, Riccardo Marchizza che ha parlato anche di Daniele De Rossi: "Sono felicissimo per Daniele, l’ho conosciuto quando ho fatto dei mesi in prima squadra alla Roma. È un ragazzo eccezionale, ci siamo sentiti spesso. Quando ha firmato con la Roma gli ho scritto che è un orgoglio vederlo allenare, ero felice per lui perché immaginavo quanto avesse aspettato questa chiamata. Ho scritto al papà di De Rossi, Alberto, dicendogli: 'Se sei ancora vivo, sono felice per te', perché immagino sia stata un’emozione fortissima".

E poi su Tommaso Baldanzi: "A Empoli si vedeva già fosse un giocatore talentuoso, è migliorato col tempo e adesso si ritrova a giocare nella Roma. Ha un ruolo importante, col tempo magari prenderà il posto da titolare".