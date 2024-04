Malore per Vina col Flamengo dopo uno scontro di testa: no danni cerebrali

A poche ore di distanza dal malore che ha costretto il difensore giallorosso Evan N'Dicka ad andare in ospedale (e alla conseguente sospensione di Udinese-Roma), un altro giocatore ex giallorosso si è purtroppo ritrovato a vivere una situazione analoga. Come confermato dal quotidiano sportivo infatti il terzino uruguaiano Matias Vina, ceduto a gennaio al Flamengo dopo il prestito al Sassuolo, è stato sostituito durante la sfida contro l'Atletico Goianiense per uno scontro di testa con Adriano Martins. Il giocatore inizialmente era rimasto in panchina ma poco dopo ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale, con gli accertamenti del caso che per fortuna non hanno evidenziato danni cerebrali.

(corrieredellosport.it)

