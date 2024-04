Lazio, Lotito attacca Galliani: "Ti sei schierato con Gravina, non te lo perdono"

Clamoroso attacco di Claudio Lotito ad Adriano Galliani. Al termine della presentazione del film “C’è anche domani” sulla vita di Ennio Doris il presidente della Lazio si è scagliato contro l'amministratore delegato del Monza e lo ha 'rimproverato' per le dichiarazioni rilasciate dal dirigente del club brianzolo alla Commissione Cultura e Istruzione sul tema delle riforme del calcio italiano. "Ti sei schierato con Gravina, dillo che stai con loro. Anche in commissione oggi lo hai difeso, io non te lo perdono", dice il numero uno della società biancoceleste su tutte le furie. Galliani, invece, viene descritto con un atteggiamento calmo, "da signore".

