Lazio, attimi di paura per Hysaj: prende fuoco la sua Ferrari. Il difensore: "Un difetto dell'auto ha provocato un principio di incendio"

Attimi di paura per il difensore della Lazio Elseid Hysaj. Domenica scorsa, infatti, la sua nuova Ferrari ha preso fuoco intrappolando lui ed il suocero, mentre la moglie era rimasta fuori dalla vettura. I due sono riusciti fortunatamente a fuggire e il difensore ha poi commentato la vicenda: "Sto bene e stanno bene anche le persone che erano con me. Un difetto dell'auto ha provocato un principio di incendio mentre stavo percorrendo una strada. Mi sono subito accorto della situazione e mi sono accostato, per fortuna senza nessun danno a persone o altri pericoli. Non si è trattato di un incidente stradale".

(ansa)