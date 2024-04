I Friedkin in Europa: supereranno Pallotta

Dall’inizio dell’era Friedkin (6 agosto 2020, il giorno di Siviglia-Roma di Europa League), i giallorossi hanno consolidato il rapporto con le partecipazioni alle coppe europee. Da quando i proprietari hanno preso le redini del Club, in quattro stagioni, la Roma conta 59 partite internazionali (considerando anche la semifinale a/r già acquisita del 2024). Arrivando a due finali consecutive, alzando la Conference League del 2022. Supereranno, così, il dato della gestione Pallotta, che di match nelle competizioni all’estero ne contava 58 tra il 2012 e il 2020. La famiglia Friedkin, così, diventerà la seconda nella classifica dei presidenti giallorossi con più partite giocate nelle coppe. Il record societario appartiene alla famiglia Sensi con 132 incontri tra il 1993 e il 2011. Chiudono la top five Dino Viola (49 gare europee tra il 1979 e il 1991) e Franco Marini Dettina (20, tra il 1962 e il 1965). 4 semifinali di fila: un precedente giallorosso solo in Coppa Italia

Quattro semifinali consecutive di una competizione. La Roma, nella sua storia, le aveva raggiunte solo in Coppa Italia tra il 2005-06 e il 2007-08. In nessun altro torneo partecipato la squadra giallorossa ci era riuscita dal 1927. Il primato è stato eguagliato con le recenti campagne europee, a partire dalla stagione 2020-21. C’è, però, una differenza da sottolineare. Tra il 2005-06 e il 2007-08, la Roma disputò 16 gare complessive per accedere alle semifinali di Coppa Italia (2 per gli ottavi, 2 per i quarti: 4, moltiplicate per 4 stagioni). Tra il 2020-21 e il 2023-24, le partite per arrivare alla semifinale europea sono triplicate rispetto al dato precedente, arrivando in totale a 48 (12 per ogni stagione fino ai quarti di finale). In queste 48 gare, la Roma ne ha vinte 30, pareggiate 9 e perse 9. Questi numeri hanno permesso a due giocatori di scalare la graduatoria delle presenze all time dei romanisti in Europa: si tratta di Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, appaiati con 65 partite, al terzo posto della classifica. Davanti a loro solo Totti (103) e De Rossi (98).