"Per l'Earth Day nasce 'Fai un gol per la Terra': da oggi fino a tutta la prossima stagione, per ogni nostro gol saranno piantati 3 alberi nei parchi della Capitale gestiti da 'Ente Roma Natura'!", questo l'annuncio della Roma tramite sito ufficiale e poi rimbalzato sui vari social in occasione della "Giornata Mondiale della Terra" che si celebra il 22 aprile.

(asroma.com)

