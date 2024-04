Gianluca mania: la maglia va a ruba

Febbre Roma. Come al solito. Anzi, più del solito. Al Meazza ci sarà uno spicchio dello stadio che sarà coloratissimo e rumoroso. E chiaramente pieno di bandiere giallorosse. Non sarà mai sola la Roma di Daniele De Rossi, neanche lassù a Milano per il primo round dei quarti di finale di Europa League. [...] La voglia di Roma si misura nelle casse negli store fisici e online. Infatti, le maglie del derby sono andate sold out rapidamente. E c’è da registrare un’impennata senza precedenti di vendite legate al gol di Mancini.

(Corsport)