Fulham-Liverpool: Mourinho in tribuna con Montella (FOTO)

A Craven Cottage va in scena Fulham-Liverpool, sfida valida per la 34esima giornata di Premier League. In tribuna è presente anche l'ex tecnico giallorosso José Mourinho per assistere alla gara fondamentale per gli uomini di Klopp per la corsa al titolo. Con lui c'è anche Vincenzo Montella, ex conoscenza romanista e attuale ct della Turchia.

Foto: @premierleague