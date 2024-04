Roma celebra Daniele De Rossi. In zona Monti, nel giorno della sfida di Europa League tra Milan e Roma a San Siro, spunta un murale per celebrare l'allenatore della Roma, in panchina dal 16 gennaio dopo l'esonero di José Mourinho, e il suo lavoro finora svolto alla guida della squadra: De Rossi viene raffigurato dall'artista Anonimo74 in versione Iron Man, personaggio di Marvel Comics, mentre indossa la nota armatura rossa.