Fabregas: "Roma-Bayer Leverkusen da 50-50. I giallorossi sono cresciuti con De Rossi"

Cesc Fabregas, vice allenatore del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento organizzato dallo sponsor UEFA Enterprise "Rent-A-Player" e tra i vari temi trattati si è soffermato su Roma-Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole.

Roma-Bayer Leverkusen?

"Sarà una partita molto bella. È molto, molto combattuta, un 50-50. Il Bayer Leverkusen sta facendo una stagione fantastica, ma anche la Roma sta crescendo dall'arrivo di Daniele De Rossi. Sarà interessante, sarò davanti alla TV a guardarla".

La favorita?

"Penso che il Leverkusen sia in un momento in cui tutto ciò che tocca si trasforma in oro. Può continuare a vincere, anche quando è in 10 uomini. La formazione tedesca ha una grande mentalità, se mai dovesse succedere qualcosa di negativo troverà il modo per renderlo positivo. Sono sicuro che cercheranno di vincere anche qualcosa di importante oltre al campionato".