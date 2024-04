De Rossi: «Roma eccezionale, El Shaarawy è stato pazzesco»

La Roma supera 2-1 il Milan e centra la quarta semifinale consecutiva in Europa come il Real Madrid, la quinta dal 2018. I giallorossi hanno prima dominato e poi sofferto per l'espulsione di Celik, resistendo in 10 per oltre un'ora. A mettere la gara in discesa l'ennesimo gol di Mancini, poi ci ha pensato Dybala, con il 15° gol stagionale, il 25° nelle coppe. [...] Raggiante, a fine partita, Daniele De Rossi che ha festeggiato nel migliore dei modi il rinnovo del contratto. «Avevo paura - le sue parole - che il risultato di questa sera potesse rovinare la bella notizia. È stata una partita eccezionale e sono orgoglioso di essere l'allenatore di questi ragazzi. Abbiamo lottato come una grande squadra, bisogna saperlo fare: è stata una grande prestazione in 11 e anche quando siamo rimasti in 10. I singoli? Sono stati tutti pazzeschi ma quello che ha fatto El Shaarawy è stato incredibile. Non abbiamo mai sofferto: quando si passa il turno contro il Milan vuol dire che hai fatto bene e questo ci dà fiducia. Il Bayer Leverkusen? Giochiamo contro una squadra che sembra invinci-bile, proveremo a metterla in difficoltà».

(Corsera)