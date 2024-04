De Rossi: “La mia Roma è meravigliosa. Questa vittoria dà entusiasmo”

Alla fine era felice come un bambino piccolo quando gli portano il suo gelato preferito. [...] La vittoria di ieri per Daniele De Rossi pesa eccome, forse anche perché questa partita non la voleva giocare ora l'ha vissuta come una profonda ingiustizia. E stavolta è andata proprio così, con quel gol di Cristante che ha ridato alla Roma coraggio e fiducia, dopo lo scivolone con il Bologna. De Rossi stavolta aveva fatto un riscaldamento diverso e più lungo rispetto al solito, proprio per entrare con i muscoli ben caldi e non perdere minuti nella ricerca della vittoria. «Abbiamo messo una squadra che aveva counque equilibrio, anche se nella mia mente l'avevo pensata anche più offensiva di quella che poi è andata in campo - continua l'allenatore della Roma- Ai ragazzi, scherzando, prima della partita ho detto: "Non so neanche cosa devo fare, è la prima volta che preparo una partita di 20 minuti. [...] Ho una squadra di uomini meravigliosi, tanti sono venuti fin qui sapendo già in partenza che non avrebbero fatto neanche un minuto. E invece ho visto una partecipazione incredibile da parte di tutti. Questa è una vittoria che ci rende felici, ma soprattutto ci dà una bella iniezione di fiducia. È importante per la classifica, ma anche per il morale. Una vittoria così non poteva non portare a un'esplosione di entusiasmo"

(Gasport)