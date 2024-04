De Rossi ai media argentini: "Da Dybala qualità e intensità, Paredes sa fare tutto. Superclasico? Il Boca gioca sempre meglio..."

ESPN - Dopo la vittoria col Milan, Daniele De Rossi ha parlato anche ai microfoni di media argentini che gli hanno chiesto inevitabilmente di Dybala: "Come può migliorare? Può migliorare, perché ha fatto una partita di intensità e qualità, ci ha aiutato a uscire dalla pressione del Milan, come sempre. E poi ci sono le stelle che prendono una palla e la mettono nell'angolo, quando vengono chiamati ti rispondono sempre".

E poi su Paredes: "Leo è un giocatore di grande qualità, facciamo riunioni per capire meglio cosa gli chiedo e sta emergendo come una figura centrale nel gioco perché sa fare tutto, fa tutto: gestisce la palla e difende come un difensore".

Impossibile poi saltare la domanda sulla sfida tra Boca e River in arrivo: "Un Superclásico è sempre piccante e bello da vedere. Vediamo a che ora giocheranno perché se è troppo tardi non riuscirò a vederlo (15:30 in Argentina, 20:30 a Roma)."

Chiusura così: "Penso che il Boca giochi sempre meglio, poi il livello di Cavani si sta alzando molto e può essere il giocatore che cambierà il volto di questa squadra".

