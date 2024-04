Dacourt: "Spero che la Roma vinca contro il Milan. Vedere De Rossi su quella panchina è la cosa più bella"

Olivier Dacourt, ex giocatore della Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo in occasione del torneo di padel "LPL Paris Cup - Road to Dubai", organizzato dalla Legends Padel League. Le sue parole:

"Dall’arrivo di Daniele la Roma ha cambiato atteggiamento. La squadra ha preso tanta fiducia. Lui è sereno e ha dato grande serenità alla squadra. Il Milan ha qualità, era in Champions League, Leao sta facendo una stagione strepitosa, però la gara si deciderà nei dettagli e spero che la Roma vinca. Se qualcuno mi ricorda Dacourt? Era un altro tempo, quasi 20 anni. Per me la cosa più bella è vedere Daniele sulla panchina della Roma. È un amico, sono veramente contento di vederlo lì dopo aver amato così tanto la Roma. La Roma è la sua squadra e vederlo sulla panchina fa davvero piacere".

(corrieredellosport.it)

