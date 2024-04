Bove titolare, ElSha ancora a destra. Lukaku cerca il gol numero 300

Daniele De Rossi ha promosso Edoardo Bove a vice Cristante (squalificato). Assieme a Paredes e Pellegrini ci sarà lui a comporre il centrocampo.Possibile che venga confermato El Shaarawy sulla fascia destra per dare una mano a Celik nell’impresa di fermare Leao e Theo Hernàndez. Lukaku va alla ricerca del gol numero 300 in carriera, mentre Dybala garantirà imprevedibilità al reparto. In difesa le scelte sono le stesse dell'andata con Mancini e Smallingcentrali. Ndicka, invece, ieri ha svolto accertamenti di terzo livello che hanno dato esito negativo per problemi cardiaci. [...]

(Il Messaggero)