Bologna, Fenucci: "Sarà bello tornare a Roma. De Rossi? Ho sempre detto che era un predestinato"

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, prossimo avversario della Roma in campionato, ha parlato ai microfoni dell'emittente ufficiali della Serie A. Le sue parole: “Sfida alla Roma? Tornare a Roma è molto bello per me, lì lavorano ancora tante persone che erano anche con me ed è sempre un’occasione unica. Lo stadio sarà pieno, l’atmosfera sarà fantastica e mi fa piacere trovare sulla panchina della Roma Daniele De Rossi che era giocatore quando io ero AD. Ho sempre detto che era un predestinato anche perché è un ragazzo che ha voluto sempre scoprire cose nuove, che studia molto, ha fatto un percorso corretto, si è trovato a gestire una situazione non facile e lo sta facendo benissimo. Colgo l’occasione per fare gli auguri a Evan Ndicka di una pronta guarigione”.

(Radio Serie A)