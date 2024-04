Berthold: "La Roma può mettere in difficoltà il Leverkusen in contropiede. L'Olimpico può essere un fattore"

RETESPORT - L'ex difensore giallorosso Thomas Berthold è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica in vista della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma giovedì sera all'Olimpico. Le sue dichiarazioni:

Il Bayer Leverkusen?

"Quest’anno ha fatto un campionato straordinario, ha tanta velocità sulle fasce e concede poco all’avversario quando perde il pallone. È una squadra che ha sempre energie fino all’ultimo secondo, anche contro lo Stoccarda ha pareggiato al 96′. Quest’anno il Bayer Leverkusen può fare il triplete. Il Leverkusen ha tanta qualità con Wirtz e Xhaka alla quale abbina anche intensità e velocità. La Roma con De Rossi ha più fiducia in sé. In Bundesliga c’è più ritmo rispetto alla Serie A e questo potrà incidere. Alonso ha imparato tanto da Benitez: in fase difensiva la formazione tedesca concede poco. Il Bayer Leverkusen ha preso pochi gol in questa stagione: questo è il quadro di una squadra che sembra imbattibile".

Schick o Boniface?

"Sono calciatori differenti e, a seconda della soluzione di cui ha bisogno la squadra, Alonso può scegliere. Hanno anche altri calciatori che sanno fare gol: Wirtz ad esempio è il ragazzo più seguito in Germania. Sarà una semifinale bellissima".

Xhaka?

"È un giocatore con molta personalità con esperienza internazionale: ha dato qualcosa in più nella mentalità a questa squadra. In rosa sono tutti convinti e consapevoli di ciò che fanno".

Stadio Olimpico?

"Può essere un fattore: i tifosi della Roma sono speciali. La Roma può mettere in difficoltà il Bayer Leverkusen in contropiede. Sarà una partita bellissima in cui potrà accadere qualsiasi cosa".