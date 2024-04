Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Ultime settimane intense, ma vogliamo chiudere la Bundesliga da imbattuti"

Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, prossimo avversario della Roma in Europa League, ha presentato in conferenza stampa la sfida di questo pomeriggio in Bundesliga contro il Borussia Dortmund. Le sue parole: "Ovviamente è importante che il campionato sia già deciso, ma per noi la Bundesliga non è ancora finita. Abbiamo rispetto per la competizione e per ogni avversario, abbiamo ancora cinque partite e vogliamo giocarle in maniera positiva. Vogliamo chiudere la stagione da imbattuti in campionato, ma non sarà facile. Le ultime settimane sono state intense, ma per noi è stata un'altra fase di successo".