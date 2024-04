Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: “Tah? Spero di averlo contro la Roma”

Problemi per Jonathan Tah, in dubbio per il match di giovedì contro la Roma per una botta presa nel corso del primo tempo del match tra Leverkusen e Stoccarda. Oggi svolgerà gli esami strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio. Xabi Alonso dopo la partita pareggiata con lo Stoccarda ne ha parlato in conferenza stampa: "I primi test non sono stati male, motivo per cui rimaniamo ottimisti per giovedì. Naturalmente, non volevamo correre rischi, quindi abbiamo deciso di fare un cambio all'intervallo. Speriamo che possa essere a Roma giovedì".