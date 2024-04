Atalanta, Gasperini e la frecciatina a Di Bello: "Dopo i tanti disastri arbitra spesso in Serie B, giustizia è fatta"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli e tra i vari temi trattati non ha risparmiato pesanti critiche nei confronti dell'arbitro Marco Di Bello, il quale lo aveva espulso nei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Mi è dispiaciuto dover andare in tribuna per squalifica perché le semifinale di Coppa Italia non le vivi ogni anno. Mi è dispiaciuto perché è avvenuto dopo un richiamo al VAR e un doppio trauma cranico. Dopo aver fatto abbastanza disastri in campionato quell'arbitro ora arbitra spesso in Serie B, almeno un po' di giustizia c'è stata".