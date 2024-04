Una nuova occasione per i tifosi giallorossi. Negli store dell'AS Roma è tornata disponibile, in tiratura limitata, la personalizzazione con nome e numero di Gianluca Mancini, eroe della stracittadina, da applicare sulla maglia derby per chi non l'avesse trovata al momento dell'acquisto poiché era andata esaurita in breve tempo. Per averla basterà presentarsi nei negozi portando la propria maglia per chiedere di personalizzarla.