AIA, Pacifici: "Malore Ndicka? Comportamento leale e corretto da parte dei due club, la vita delle persone va messa al primo posto" (VIDEO)

Carlo Pacifici, presidente dell'AIA, è intervenuto a margine del premio Bearzot organizzato da US Acli e tra i vari temi trattati si è soffermato sul malore accusato da Evan Ndicka durante Udinese-Roma e sulla gestione della vicenda da parte dell'arbitro Pairetto. Ecco le sue parole.

Ieri Pairetto si è comportato da fuoriclasse.

"In situazioni drammatiche bisogna utilizzare il buonsenso, facendo molta attenzione perché la vita delle persone va messa al primo posto. Ieri c'è stato un comportamento leale e corretto anche da parte delle due società, è stato un bel momento di sport perché fortunatamente è andato tutto bene".

?Pacifici (presidente Aia) a margine del premio Bearzot organizzato da US Acli applaude #Pairetto per la gestione del caso #Ndicka in #UdineseRoma: “Ci vuole buon senso, ma anche le società sono state leali e corrette. Un bello spot”‼️@calciomercatoit pic.twitter.com/TNDlCb9GSW

