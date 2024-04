Abodi su Mancini: "Nessuna squalifica? Il Giudice Sportivo si è espresso sulla base della normativa esistente"

A margine dell'incontro "Misure e Opportunità a supporto dello Sport", il ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato anche della decisione del Giudice Sportivo di sanzionare Gianluca Mancini con una multa di 5.000 € per l'esultanza post derby. Le sue parole: "Il Giudice sportivo si è espresso sulla base della normativa esistente. Credo che si debba contrastare, in maniera sempre più significativa, la maleducazione e la mancanza di rispetto che arriva fino alla forma estrema dei cori, anche razzisti. Il calcio è lo specchio della società ma ho sempre pensato che dovesse essere lo specchio della parte più luminosa e non quella opaca. Dobbiamo porci il problema sistematico di migliorare; sbagliare è umano, l'importante è riconoscerlo e crescere indistintamente perché non esiste la doppia morale".