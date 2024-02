VIDEO - De Rossi su Renato Sanches: "Non so quello che è successo prima, ma si è messo subito a disposizione"

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha parlato anche delle attuali condizioni di Renato Sanches: "Quando vai dal dottore ti chiede come stai, non come stavi. Non è un passato felice dal punto di vista degli infortuni nell’ultimo annetto, ma ha dimostrato subito disponibilità, ma lo staff lo stava già curando. Lo vedo tranquillo e a posto psicologicamente, poi non so il passato. Tutti hanno bisogno di qualcosa, di cose diverse, l’allenatore bravo deve toccare i tasti giusti nei momenti giusti".

?? Le parole di #DeRossi su #RenatoSanches: "Non so quello che è successo prima, ma Renato si è messo subito a disposizione"#ASRoma pic.twitter.com/otucoD0sxv — laroma24.it (@LAROMA24) February 4, 2024