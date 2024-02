Taylor, ancora critiche per l'arbitraggio di Arsenal-Liverpool. Klopp: "Incredibile..."

Jurgen Klopp ha ritrovato sulla sua strada Taylor e neanche stavolta è uscito dal campo soddisfatto per risultato e direzione arbitrale. L'allenatore del Liverpool, che era stato espulso dal direttore di gara inglese nella sfida col Manchester City, ha parlato così al termine della gara persa 3-1 dai reds contro l'Arsenal, con rosso nel finale per Konate: "Molte cose ci hanno girato contro oggi. Questo arbitro mi ha dato un cartellino rosso contro il Manchester City per un contrasto tra Bernardo Silva e Momo Salah. Oggi, nella stessa situazione con Jota, non c'è stata l'espulsione. Incredibile poi la trattenuta di Havertz su Konate per il primo cartellino giallo. Poi Havertz va giù e l'arbitro ammonisce Konate. Gabriel fa lo stesso con Nunez e niente cartellino giallo...".