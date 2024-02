'Soccer Day': AS Roma presente all'evento per l'inclusione nello sport (FOTO)

Continua l'impegno della Roma in ambito sociale. Come annunciato dal club tramite un comunicato, nella giornata di ieri i giallorossi hanno partecipato all'evento 'Soccer Day', organizzato per promuovere l'inclusione nello sport. Ecco la nota ufficiale: "Sabato 3 febbraio, l'AS Roma ha preso parte alla manifestazione 'Soccer Day' Sport, inclusione e movimento sono stati i valori portati avanti all'interno di questo torneo, che si è disputato nel Centro Sportivo Roma 6, in via Latino Silvio e ha visto il coinvolgimento di molte realtà del territorio, come l'Academy AS Roma ASD Disabili 2000, nella specialità del Blind Football (non vedenti), l'AS Roma For Special, per atleti con disabilità cognitive, e il progetto Calcio Insieme, che lavora su disturbi dello spettro autistico. Il Club ha contribuito al successo dell'evento anche con la partecipazione di Romolo, che come sempre ha rallegrato il clima durante il torneo".

