Quella contro la Roma non sarà mai una partita come le altre per Claudio Ranieri, che con il suo Cagliari prosegue nella corsa salvezza. E l'Olimpico non ha fatto mancare il suo calore per l'ex tecnico giallorosso. Nel corso del match, infatti, è apparso uno striscione con la scritta: "Con la tua romanità, c'hai fatto innamorà. Mr Ranieri uno di noi per l'eternità"