Per una sera niente Roma per Francesco Totti. L'ex capitano infatti, mentre i giallorossi di De Rossi sfidavano il Cagliari, era a Madrid per assistere alla sfida tra il Rayo Vallecano (neo squadra di Cristian) e Siviglia. Inieme a lui a proprio Cristian e la compagna Noemi Bocchi.

??? Una leyenda se ha pasado por Vallecas... Francesco Totti, presente en el Rayo Vallecano-Sevilla.pic.twitter.com/L45WsupOhq — MARCA (@marca) February 5, 2024