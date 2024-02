Nainggolan: "Ritorno alla Roma? Il club non mi ha mai contattato. Baldanzi ha qualità, ma giocare qui è difficile"

CENTRO SUONO SPORT - Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, è intervenuto all'emittente radiofonica e si è soffermato sull'operato di De Rossi, sulla sfida odierna con il Cagliari e non solo. Ecco le sue parole.

La Roma di De Rossi?

“La Roma ha giocatori di qualità, ma è anche vero che per il momento De Rossi non ha ancora affrontato avversari difficili”.

Ti rivedi un po’ in Bove?

“È un ragazzo giovane, oggi corre tanto perché è giovane. Promette bene e gioca sempre”.

Il Dybala di questa Roma è il Totti che avevi in squadra?

“No, dovete capire cosa intende dire De Rossi. Daniele ha parlato di giocatore che può fare la differenza, De Rossi non ha mai paragonato Dybala a Totti. Il discorso fatto è intelligente perché Dybala è l’unico che può farti la differenza, lui deve giocare senza troppi pensieri”.

Qual è l’allenatore che ti ha lasciato un ricordo migliore?

“Ho avuto un bel rapporto con tutti, però mi sono trovato meglio con Spalletti anche perché con lui giocano tutti bene e io andai in doppia cifra”.

Renato Sanches?

“Pensavo fosse il miglior acquisto della Roma, poi purtroppo è stato sempre male. Se non s’infortunasse, sarebbe un giocatore di altissimo livello. Ho conosciuto tanti giocatori, alcuni sono più propensi a farsi male e altri no, è una cosa che non si può risolvere”.

L’addio alla Roma?

“Purtroppo mi è stata fatta una brutta cosa alle spalle, non volevo più vedere la sua faccia tutti i giorni (si riferisce a Monchi, ndr). Uno dei due doveva andare via e sono andato via io, se avessi saputo che dopo sei mesi sarebbe andato via… ma è andata così”.

Sei mai stato vicino al ritorno a Roma?

“No, ne ho parlato io ma non mi hanno mai contattato”.

Che ne pensi dell’acquisto di Baldanzi?

“Giocatore giusto per il futuro non lo so, ma all’Empoli ha fatto bene e pure in Under 21. A Roma serve personalità, a Empoli lo ha dimostrato ma giocare a Roma è difficile. È un giocatore di qualità, bisogna vedere con il tempo come andrà”.

Roma-Cagliari di questa sera?

“Vedo un Cagliari in difficoltà, vince una partita e ne perde un’altra. Gli manca continuità, poi spero che si salvino perché mi hanno dato tanto. Comunque la Roma è favorita, ha entusiasmo con De Rossi e lui sa trasmettere la mentalità giusta”.