Losi: domani alle 15 i funerali alla Parrocchia di Santa Paola Romana

Nella serata di ieri si è spento all'età di 88 anni Giacomo Losi, leggenda della Roma e terzo calciatore più presente nella storia del club dopo Totti e De Rossi. Come annunciato dal figlio Roberto su Facebook, domani alle ore 15 si terranno i funerali presso la Parrocchia di Santa Paola Romana in Via Duccio Galimberti 9: "Ciao a tutti ... Domani alle ore 15.00 c/o la Parrocchia di Santa Paola Romana in Via Duccio Galimberti 9 a Roma saluteremo il mio PAPÀ. Giacomino, con il suo solito sorriso, vi aspetterà per abbracciarvi tutti. Grazie per l'immensa vicinanza dimostrata a me e alla mia famiglia".