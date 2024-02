Lazio, contestazione e striscioni a Formello: "Enrico caccia tuo padre! Lotito reietto, Sarri il tuo schiavetto" (FOTO)

Aria di contestazione in casa Lazio. Dopo la pesante sconfitta per 3-1 contro l'Atalanta, la squadra biancoceleste ha messo a referto la terza partita consecutiva senza vittoria e in campionato è nuovamente sprofondata al nono posto in classifica. I tifosi sembrano piuttosto scontenti e hanno espresso il loro disappunto con alcuni striscioni a Formello: "Enrico caccia tuo padre!", l'attacco contro il presidente Claudio Lotito. Non viene risparmiato nemmeno il tecnico Maurizio Sarri: "Lotito reietto, Sarri il tuo schiavetto", recita un altro striscione firmato Ultras Lazio.

(foto account Twitter LazioSpace)