Empoli, Nicola: "Felici per Baldanzi alla Roma, è una grandissima opportunità. Sono contento anche per De Rossi"

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa il tecnico dell'Empoli, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa anche del passaggio di Tommaso Baldanzi dal club toscano alla Roma. "Credo che sia semplice da parte mia, ma da parte di tutto l'ambiente. Siamo felici per lui perché è una grandissima opportunità e sono contento anche per De Rossi che lo avrà - le sue dichiarazioni -. Normale che abbia spiccato questo volo, perché è un ragazzo di grandi valori morali prima di essere un ottimo giocatore".