Atletica, è del romanista Riva il record italiano nei 1500 indoor. L'atleta: "Europei di Roma stimolo incredibile per me che vivo all'Olimpico"

È del tifosissimo della Roma Federico Riva il nuovo record italiano nei 1500 indoor. L'atleta azzurro è stato protagonista della serata a Miramas, in Francia. Riva è un grande tifoso giallorosso, come testimonia il suo profilo Instagram, dove è possibile trovare scatti che lo vedono ritratto in Curva Sud o in festa dopo la vittoria della Conference League. Il suo commento: "È stata una gara dura, che però ho gestito bene fin dai primi metri: sono partito abbastanza cauto per poi chiudere in progressione. Battere un campione olimpico come Barega non succede tutti i giorni. Non mi aspettavo questo record però sapevo di star bene, nonostante la gara di domenica a Val-de-Reuil dove non ero andato come avrei voluto nel miglio. Spero che sia soltanto un punto di partenza: dopo la mononucleosi dello scorso anno è cambiato tutto, mi sono iscritto all’Università e ho motivazioni nuove. Gli Europei di Roma, per me che vivo all’Olimpico (è abbonato in Curva Sud per la Roma, ndr) sono uno stimolo incredibile. Un ringraziamento speciale alle Fiamme Gialle e al mio allenatore che mi ha supportato in questo ultimo anno complicato".