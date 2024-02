Addio a Giacomo Losi: minuto di silenzio prima di Roma-Cagliari e lutto al braccio. Gravina: "Un esempio di correttezza e un vero capitano" (COMUNICATO)

La Roma piange la scomparsa di Giacomo Losi, storico capitano giallorosso dal 1955 al 1969 che ieri si è spento all'età di 88 anni. Uno dei giocatori più presenti e amati dall'ambiente romano, che mai lo ha dimenticato e che stasera avrà modo di ricordarlo ancora una volta. La Figc infatti, tramite un comunicato, ha salutato Giacomo Losi e annunciato che questa sera ci sarà un minuto di silenzio prima di Roma-Cagliari e il lutto al braccio per i giocatori giallorossi: "La FIGC e il presidente federale Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Giacomo Losi, ex difensore della Roma e della Nazionale morto ieri all’età di 88 anni. Questa sera, in occasione del posticipo della 23ª giornata del campionato di Serie A tra Roma e Cagliari, verrà osservato un minuto di raccoglimento e la squadra giallorossa scenderà in campo con il lutto al braccio. "A pochi giorni dalla scomparsa di Gigi Riva – dichiara Gravina – l’Italia del calcio perde un altro grande campione che ha dedicato la sua carriera ad una sola squadra, diventandone una bandiera e stabilendo un fortissimo legame con la città pur non essendovi nato. È stato un esempio di correttezza in campo e fuori, un vero capitano che ha saputo entrare nel cuore di diverse generazioni di tifosi". Nato a Soncino, in provincia di Cremona, e cresciuto nelle giovanili della Soncinese, dopo due stagioni alla Cremonese e una promozione in Serie C fu acquistato dalla Roma, la squadra in cui ha militato per 15 stagioni dal 1954 al 1969: ha vestito per 386 volte la maglia giallorossa (299 volte da capitano), terzo giocatore nella storia per numero di presenze dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi. Nella Capitale ha vinto una Coppa delle Fiere e 2 Coppe Italia, guadagnandosi il soprannome di ‘Core de Roma’. Non è stata altrettanto fortunata la sua esperienza in Nazionale, con cui ha collezionato 11 presenze prendendo parte al Mondiale di Cile ’62.

