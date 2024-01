Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, Josè Mourinho ha parlato anche della situazione legata al suo futuro e al rinnovo: "La tua interpretazione è tua, sei un giornalista e non voglio entrare in questo campo. Non voglio. Certo che mi sono fatto qualche domanda, ma non ho nessuna risposta al 100%".

#Mourinho sul rinnovo che non arriva: "Mi sono fatto qualche domanda, ma non ho una risposta obiettiva" ?️ pic.twitter.com/wvqDZEhJot — laroma24.it (@LAROMA24) January 6, 2024