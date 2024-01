VIDEO - Mourinho su Smalling: "Il suo infortunio mi ha rovinato la stagione"

Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, Josè Mourinho ha parlato anche della situazione infortunati, in particolare di Smalling: "Davanti in questo momento Lukaku, Belotti, Azmoun, Dybala, El Shaarawy, abbamo possibilità. A centrocampo e in difesa siamo in difficoltà, la Coppa d'Africa ci ha complicato la vita, questo infortunio interminabile di Smalling dal punto di vista personale rovina la stagione, il fatto che Renato non è mai stato disponibile è una situazione difficile. Le situazioni di Pellegrini e Dybala sono diverse perché sappiamo che tornano dopo 2-3 settimane, ma Lookman va in Coppa d'Africa e loro hanno alternative, per noi è una situazione diversa."