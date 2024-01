VIDEO - Mourinho su Pinto: "Rispetto le gerarchie, non posso valutare il suo operato"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'Atalanta, Mourinho ha parlato anche dell'addio di Pinto, preferendo però non commentare il suo operato: "Un allenatore non deve fare considerazioni su un direttore, rispetto le gerarchie. Io non sono nessuno, anche se ho tanti anni di esperienza. Non posso commentare il lavoro di un superiore. Posso dire che mi auguro il meglio per lui, siamo amici, è stata una decisione sua che va rispettata. Io sarò sempre a tifare per lui. Non è corretto valutare, è lui che deve farlo. Sul futuro la stessa cosa, è ovvio che internamente ne possiamo parlare però pubblicamente mi rifiuto totalmente. Io sono qui, e di qui non esco"