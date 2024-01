È Dean Huijsen il difensore individuato dalla Roma. Nonostante l'accordo tra Juventus e Frosinone, il giocatore starebbe spingendo per un trasferimento alla corte di Josè Mourinho. I due, inoltre, si sono incrociati di recente, come dimostra la stretta di mano e l'abbraccio con lo Special One nei minuti finali di Juventus-Roma.