VIDEO - De Rossi sul mal di trasferta: "Mi piace lo slogan squadra di banditi, a volte serve essere spigolosi e vincere in maniera sporca"

Daniele De Rossi, come Josè Mourinho, ha parlato del mal di trasferta della Roma alla vigilia della sfida di Salerno. Le sue parole: "Mourinho diceva che voleva una squadra di banditi, ma devi chiedere a lui cosa abbia riscontrato. Io vedo giocatori con personalità, se faccio un passo indietro e penso a loro dico che ci hanno portato in finale in Europa, Spinazzola e Cristante hanno vinto un Europeo in casa dell’Inghilterra. Sono fasi della stagione dove si è così, mi piace lo slogan squadra di banditi perché nel calcio serve essere spigolosi e avere le caratteristiche per vincere anche in maniera sporca. Credo di avere una grande squadra e dal punto di vista della personalità non peccano".

Le parole di #DeRossi sul mal di trasferta: "Mi piace lo slogan squadra di banditi perché nel calcio serve essere spigolosi e avere le caratteristiche per vincere anche in maniera sporca" ?️ pic.twitter.com/W64EsDp09w — laroma24.it (@LAROMA24) January 28, 2024