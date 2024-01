VIDEO - De Rossi e la scia d'amore dei tifosi: "Vogliono bene a Mourinho ma credo me ne vorranno anche a me"

"Nessuno come i tifosi della Roma è in grado di amare due persone. Nessuno toglie il bene che hanno voluto e continuano a volere a Mourinho ma credo che non sarà difficile per loro volermene anche a me", firmato Daniele De Rossi. Così l'allenatore della Roma in conferenza stampa che poi ha proseguito: "Sarà importante continuare in quella scia d'amore, di pienone e di casino che ho respirato quando sono venuto allo stadio".