VIDEO - De Rossi e il futuro: "Me la giocherò alla morte per restare qui"

Daniele De Rossi in conferenza stampa ha mostrato chiaramente le sue intenzioni a chi gli chiedeva delucidazioni sull'accordo firmato fino a giugno con la Roma: "L'unica cosa che gli ho chiesto è di trattarmi da allenatore, non da leggenda, non da ex giocatore, non voglio fare il giro di campo con Romolo. Me la giocherò fino alla morte per rimanerci qui e credo siano soddisfatti di questo, voglio guadagnarmi sul campo la mia conferma in modo pulito".